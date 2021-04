Na chegada a Brasília, Rodolfo Landim enxerga lado positivo da chave do Flamengo na Copa Libertadores

No início da tarde desta sexta-feira (9), foram realizados na sede da CONMEBOL, no Paraguai, os sorteios tanto da Copa Libertadores, quanto da Copa Sul-Americana. Campeão brasileiro de 2020, o Flamengo foi cabeça-de-chave e estará no Grupo G da competição continental, ao lado de LDU, Unión La Calera e Vélez Sarsfield.









Na chegada do grupo a Brasília, onde disputará a Supercopa do Brasil diante do Palmeiras, o presidente do clube, Rodolfo Landim, disse que os oponentes na Libertadores são indiferentes para o Flamengo: “Qualquer grupo é bom. Não podemos escolher. Quem quer ser campeão da Libertadores não pode ficar escolhendo”.

Ele ainda falou sobre quanto o sorteio afeta a logística de viagens da equipe: “Temos duas viagens com distâncias menores, uma para o Chile e outra para a Argentina. Já a LDU no Equador, com altitude, é um pouco mais longe e mais complicado, mas sabemos que os critérios da CONMEBOL criou são bons”.

Na campanha do bicampeonato da Libertadores em 2019, o Rubro-Negro também enfrentou a LDU na fase de grupos. No Rio de Janeiro, vitória por 3 a 1, com gols de Everton Ribeiro, Gabriel e Uribe. No Equador, derrota de virada por 2 a 1. Bruno Henrique fez o gol do Flamengo, enquanto Anangonó e Chicaiza marcaram para a LDU.

Outro brasileiro que caiu em um grupo mais complicado foi o Fluminense. Serão adversários do Tricolor das Laranjeiras River Plate, Independiente Santa Fe e o vencedor de Bolívar e Atlético Nacional.