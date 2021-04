Na despensa do BBB21, Juliette afirma para sister: ‘Estou achando você muito estranha comigo’ | casa BBB

Em seguida, a advogada esclarece o desentendimento que teve com Thaís durante a Festa do Líder da youtuber, que afirma estar ciente da conversa que as duas tiveram. A paraibana segue justificando sua postura e ouve da youtuber: “Talvez foi um acúmulo de coisas desde o início quando virei Líder, desde o negócio do quarto, sabe um monte de coisinha que foi acumulando talvez na cabeça dela, talvez na sua”. Ela completa: “E eu fico no meio”.