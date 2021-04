Na disputa pela liderança do BBB21, Juliette fala sobre brother: ‘Se eu sair, ele sai na hora’ | casa BBB

Na sequência, a paraibana volta a falar: “Viih, você acha que aguenta quanto tempo?” “Umas cinco horas”, responde a paulista. “Eu acho que você está melhor do que ele”, aponta a advogada. “Eu acho que a rixa dele é com você”, opina a youtuber, e a maquiadora concorda: “Claro que é. Seria tão legal se ficássemos só nós duas”. Viih Tube discorda, e Juliette explica: “Na final, amiga. Superação”.

Os confinados terão que dançar na pista enquanto a música toca. Sempre que ela parar, eles terão que encontrar as peças jeans que aparecerão no telão. Eles montam o quebra-cabeça com as respectivas peças na bancada e apertam o botão. Assim que apertam o botão, voltam para a pista de dança e o jogo continua.