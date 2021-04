Na Espanha, Móstoles e Villaverde perdem a mesma partida; entenda o que aconteceu

Na Espanha, dois times entraram em campo e conseguiram perder a mesma partida. Mas como isso é possível?

Explica-se: no último domingo, o Móstoles venceu o Villaverde por 3 a 1, pela 22ª rodada da Tercera División (que é o nome da 4ª divisão espanhola).

Após a derrota, porém, o Villaverde foi aos tribunais e denuciou o Móstoles por ter escalado o atleta Diego Leiton de forma irregular, já que ele estava suspenso por acúmulo de cartões.

Veio, então, o contra-ataque: a equipe que ganhou o confronto também denunciou o rival pelo mesmo motivo, alegando que Angelo Barbosa também foi usado irregularmente.

O caso foi parar nas mãos da juíza Eva Peláez García, que tomou uma decisão insólita: deu razão aos dois clubes.

Com isso, ambos foram considerados derrotados no confronto e não somaram pontos.

