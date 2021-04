na estreia de Cazares, Fluminense vence o Botafogo com gol de Nino, aumenta domínio contra o rival e se garante na semifinal

Neste sábado (17), no Maracanã, no Rio de Janeiro, o Fluminense levou a melhor no clássico contra o Botafogo, pela rodada 10 da fase de grupos do Campeonato Carioca. Com o resultado, a equipe já garantiu vaga na semifinal da Taça Guanabara.

O Tricolor foi a 19 pontos e, a uma rodada do fim desta primeira fase, se garantiu de forma antecipada na semifinal. A equipe do técnico Roger Machado estava em 4º na tabela e foi para a terceira colocação, deixando a Portuguesa-RJ, ainda com nove jogos, para trás.

Vale lembrar que na semifinal da Taça Guanabara, primeiro x quarto colocados e segundo x terceiro colocados se enfrentam para decidir quem vai à final.

O Botafogo, por sua vez, com os mesmos 12 pontos disse adeus às chances de ir à semifinal da Taça Guanabara, já que só tem mais uma jogo a cumpri nesta fase de grupos, contra o Macaé, no próximo sábado (24).

Porém, se continuar entre os oito primeiros colocados da fase de grupos, o Glorioso terá a chance de disputar a semifinal da Taça Rio, onde quinto x oito colocados e sexto x sétimo colocados se enfrentam.

Eliminado na segunda fase da Copa do Brasil no meio de semana para o ABC-RN, o Botafogo agora só tem a disputa do estadual no calendário neste momento. Enquanto o Fluminense, na próxima quinta-feira (22), mais uma vez no Maracanã, recebe o River Plate pela estreia na fase de grupos da Conmebol Libertadores 2021.

Após 1º tempo ‘morno’, Nino garante vitória do Flu

No primeiro tempo, que não teve grandes chances para nenhuma das duas equipes, um lance duvidoso chamou atenção no lado tricolor. Aos 11 minutos, em jogada envolvendo a joia Kayky, o atacante foi para cima da marcação dentro da área e caiu após choque com Paulo Victor. Os jogadores da equipe pediram pênalti, mas o árbitro mandou seguir.

Já no segundo tempo, logo no primeiro minuto de jogo, o Botafogo chegou pela primeira vez com mais perigo no Maracanã. Após cruzamento pela direita, Rickson se esticou e desviou na bola, que passou perto da meta defendida pelo goleiro Marcos Felipe.

E foi então que, dois minutos depois, o placar efim foi aberto no Maior do Mundo. Após cobrar falta na área, Nenê encontrou a cabeça de Nino, que subiu mais alto do que a defesa alvinegra e cabeceou no cantinho de Douglas Borges. 1 a 0 Fluminense.

Depois dos 15 minutos do 2º tempo, o Tricolor chegou duas vezes seguidas com perigo. Primeiro com Fred, que arriscou chute de fora da área e Douglas Borges defendeu. O goleiro trabalhou no lance seguinte, se esticando todo para fazer mais uma boa defesa no jogo.

Aos 21 minutos, o técnico Roger Machado ainda promoveu a estreia oficial do meia Juan Cazares, ex-Corinthians, que foi contratado para a sequência da temporada. O equatoriano entrou na vaga de Kayky.

Depois, nenhum dos dois rivais voltou a levar perigo na partida, que terminou com vitória do Fluminense, que náo perde há quatro jogos consecutivos na temporada. Situação diferente à do Botafogo, que chegou ao quinto jogo consecutivo sem uma vitória sequer.

Zagueiro Nino, do Fluminense, comemorando gol sobre o Botafogo no Campeonato Carioca Gazeta Press

Fluminense 1 x 0 Botafogo

GOLS:

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari (Samuel Xavier), Nino, Luccas Claro e Egídio; Yago Felipe (Gabriel Teixeira), Wellington e Martinelli; Nenê (Hudson), Kayky (Cazares) e Fred (John Kennedy). Técnico: Roger Machado.

BOTAFOGO: Douglas Borges; Jonathan (Gabriel), Kanu, Gilvan e Paulo Victor; Luiz Otávio, Ricardinho e Rickson; Ronald (Ênio), Marco Antônio (Felipe Ferreira) e Matheus Nascimento . Técnico: Marcelo Chamusca.