Na estreia de Rafinha, Grêmio fica no empate sem gols com o Caxias pelo Campeonato Gaúcho

No estádio Centenário, em partida adiada da 1ª rodada da edição 2021 do Campeonato Gaúcho, Caxias e Grêmio empataram pelo placar de 0 a 0, em jogo marcado pela estreia do lateral-direito Rafinha, que vestiu pela primeira vez a camisa do Imortal Tricolor. Com o resultado, o Grêmio soma 18 pontos na classificação e permanece na segunda posição. O Caxias foi para 15 e está em quarto lugar.

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo, na sua Arena, dia 18 de abril. Já o Caxias recebe o Ypiranga de Erechim, no estádio Centenário, no dia 20 de abril.

O jogo

PARTIDA MOVIMENTADA NOS PRIMEIROS 15 MINUTOS

No primeiro jogo após o pedido de demissão de Renato Gaúcho, o Grêmio até que começou muito bem. O Imortal conseguiu criar duas boas oportunidades no início da partida, aos 07 e 13 minutos. Mas Ferreirinha e Ricardinho finalizaram para fora.

O Caxias tentou assustar uma vez, aos 08, com Jhon Cley. O meia do time da equipe Grená arriscou do meio da rua, mas o goleiro Brenno, do Imortal, apenas observou a bola sair pela linha de fundo.

JOGO FICA TRUNCADO E SEM EMOÇÃO

Se nos primeiros 15 minutos a partida foi movimentada, não se pode dizer o mesmo dos outros 30 minutos finais da etapa inicial. As duas equipes passaram a truncar o jogo e cometer inúmeras faltas, o que acabou comprometendo a qualidade do espetáculo e tirando a emoção da partida.

SEGUNDO TEMPO COMEÇA COMO TERMINOU O PRIMEIRO

Apesar de uma tentativa de gol de bicicleta de Thiago Santos, logo aos 2 minutos da etapa complementar, o início do segundo tempo continuou igual o fim do primeiro tempo: muito truncado, faltoso e sem emoção.

UMA CHANCE PARA CADA LADO

Passados 15 minutos do segundo tempo, as duas equipes resolveram deixar as faltas de lado e começaram a jogar futebol. A mudança de postura dos times foi nítida, haja vista que as oportunidades de gol logo apareceram.

Após cobrança de escanteio, o atacante Ferreirinha pegou o rebote e soltou uma bomba para o gol. Marcelo Pitol, goleiro do Caxias estava esperto, conseguiu espalmar e fazer uma ótima defesa.

Minutos depois foi a vez do Caxias assustar. A zaga do Imortal acaba vacilando na saída de bola. Diogo Oliveira aproveitou e finalizou, mas a bola passou por cima do gol do goleiro Brenno, do Grêmio.

IMORTAL PERDE UM GOL INCRÍVEL E JOGO ACABA EMPATADO

O jogo continuava muito truncado e faltoso. Mesmo assim o Grêmio conseguiu criar uma chance claríssima de gol, mas que não foi aproveitada por Elias. Após bate e rebate, a bola cruza o gol de Pitol e sobra para Elias. Ele, praticamente em cima da linha fatal, não conseguiu empurrar para dentro e perdeu, de forma inacreditável, a melhor oportunidade da partida.

Após essa grande chance desperdiçada pelo Grêmio, a reta final da partida ficou marcada pelas duas equipes mais preocupadas em parar o jogo com faltas do que em jogar futebol. E a partida acabou mesmo empatada pelo placar de 0 a 0.

CAXIAS 0 x 0 GRÊMIO – 1ª RODADA DO CAMPEONATO GAÚCHO

Estádio: Centenário, em Caxias do Sul (RS)

Data: 16 de abril de 2021, às 20h00 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Farias

Assistentes: Maurício Coelho da Silva Penna e Artur Avelino Birk Preissler

Cartões amarelos: Jhon Cley, Tontini, Eduardo Diniz (CAX), Ruan (GRE)

Cartões vermelhos:

GOLS:

CAXIAS (Técnico: Rafael Lacerda)

Marcelo Pitol; Eduardo Diniz, Henrique, Thiago Sales e Bruno Ré; Juliano, Lennon e Tontini (Marlon, aos 42’/2ºT); Jhon Cley (Diogo Oliveira, no intervalo), Mazola (Milla, aos 13’/2ºT) e Giovane Gomez (Gleydson, aos 36’/2ºT).

GRÊMIO (Técnico: Thiago Gomes)

Brenno; Rafinha, Ruan, Paulo Miranda e Felipe Albuquerque; Thiago Santos (Lucas Silva, aos 22’/2ºT), Darlan e Jean Pyerre; Ferreirinha, Pepê (Léo Chú, aos 37’/2ºT) e Ricardinho (Elias, aos 22’/2ºT).