Na estreia de Tiago Nunes, Grêmio vence Ypiranga e fica em primeiro no Gaúcho

O Grêmio venceu o Ypiranga por 3 a 2 nesse sábado, fora de casa, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O jogo marcou a estreia do técnico Tiago Nunes no Imortal, que vai enfrentar o Caxias nas semis.

Com esse resultado, o Tricolor terminou a competição na liderança, com 27 pontos, enquanto o Internacional acabou na segunda colocação, com 26. O Ypiranga, com a combinação dos resultados da noite, terminou em quinto lugar, ficando fora das semifinais.

O jogo- O jogo começou aberto, com as duas equipes querendo jogo. Logo aos quatro minutos, o Ypiranga fez o goleiro Brenner trabalhar com cabeçada do zagueiro Reinaldo Dutra após cobrança de falta.

Aos nove minutos, quase Reinaldo marca outro gol em bola parada, dessa vez finalizando para fora. Aos 15 minutos, outra chance para os mandantes: Jean Silva finalizou com perigo e o zagueiro Rodrigues desviou. Lance foi originado em um erro de saída de bola do Tricolor.

Porém, foi o Grêmio que abriu o placar. Diego Souza converteu pênalti aos 23 minutos com pancada no meio do gol, sem chance o goleiro Gianezini.

Três minutos depois, o Grêmio ampliou. Gianezini foi sair jogando pelo chão, mas acabou desarmado e deixou e meta esvaziada. Léo Pereira não teve trabalho para finalizar.

Aos 29 minutos, saiu o terceiro. Ferreira arrancou pela esquerda, finalizou e a bola sobrou para o lateral Vanderson, que finalizou com força, sacramentando a vitória ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o cenário mudou. O Ypiranga partiu para cima e logo conseguiu dois gols. Logo aos cinco minutos, Zé Mario diminui. Dois minutos depois, Mossoró descontou e colocou fogo no jogo. Aos nove minutos, quase não acontece o empate se não fosse a intervenção do goleiro Brenno.



(Foto: Divulgação/Grêmio)

Aos 35 minutos, novamente por muito pouco não sai o empate, com chute de Mikael que acertou a trave. O mesmo Mikael acabou expulso dois minutos depois ao levar segundo amarelo. Assim, o empate já ficou distante do Ypiranga, que se despediu da competição.

FICHA TÉCNICA:

YPIRANGA 2 X 3 GRÊMIO

Local: Estádio Colosso da Lagoa, Erechim, RS

Data: 24 de abril de 2021, sábado

Hora: 21h (de Brasília)

Árbitro: Éder Davi Zanella

Assistentes: Claiton Timm e Juarez de Mello Júnior

Cartões amarelos: Rodrigues, Vanderson e Matheus Henrique, Thiago Santos e Brenno (Grêmio); Caprini e Zé Mario (Ypiranga)

Cartões vermelhos: Mikael (Ypiranga)

GOLS: Diego Souza aos 23 minutos do 1ºT, Léo Pereira aos 26 minutos do 1ºT, Vanderson aos 29 minutos do 1ºT, Zé Mário aos 5 minutos do 2ºT e Mossoró aos 7 minutos do 2ºT

YPIRANGA: Paulo Gianezini; Muriel, Reinaldo Dutra, Luís Eduardo, Zé Mário; Mikael, Fidélis (Revson), Mossoró (Tavison); Jean Silva (Silvano), Caprini (Dija Baiano) e Cristiano (Quirino)

Técnico: Júnior Rocha

GRÊMIO: Brenno; Vanderson (Rafinha), Rodrigues, Paulo Miranda e Cortez; Thiago Santos e Matheus Henrique (Darlan); Léo Pereira (Léo Chú), Jean Pyerre (Lucas Silva) e Ferreira; Diego Souza (Churín)

Técnico: Tiago Nunes

Confira outros resultados do Gaúcho:

Internacional 5 x 0 Esportivo

Juventude 2 x 1 Grêmio Brasil

Novo Hamburgo 1 x 3 São José

Pelotas 1 x 1 Caxias

São Luiz 0 x 0 Aimoré