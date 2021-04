Na fila do Raio-X do BBB21, Viih Tube reclama de postura de brother: ‘Ele é muito irritadinho’ | casa BBB

Enquanto esperam a vez na fila do Raio-X no BBB21, Caio resolve fazer uma brincadeira com Fiuk e diz que o cantor perdeu 50 estalecas. “Fiuk, menos 50, trocar microfone”, diz o fazendeiro. “Sério mesmo? Ganhei menos 50 mesmo?”, questiona o brother. Caio, então, ri e faz que não. “Tião, não me assusta assim, não”, reclama o paulista, que logo entra no Confessionário.