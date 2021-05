Na final do ‘BBB21’, Fiuk ganha post emocionado do pai, Fábio Jr

Fiuk ficou até o final na última prova de resistência do “BBB21” e está na grande final do programa. Com isso, a internet já começou a repercutir a notícia e personalidades sobre sua vitória. Entre elas, seu pai, Fábio Jr, usou seu perfil nas redes sociais para comemorar assim que soube da notícia.

A sua conta oficial no Twitter também entrou na brincadeira dos memes e fez um post brincando com a quantidade de cigarros e o ator fuma. Além da conta oficial do Gshow, que brincou com a disputa entre Fiuk e Arthur, que marcou alguns momentos do programa.