Na internet, volante do Vasco cutuca Gabigol após provocações em clássico com Flamengo

O Vasco enfiou 3 a 1 no Flamengo, nesta quinta-feira, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Se, em campo, o atacante rubro-negro Gabigol passou sem gols, o artilheiro foi alvo de zoações vascaínas tanto no estádio como nas redes sociais. O volante paraguaio Matías Galarza fez um post ironizando o camisa 9.

+ Líder derrotado! Confira as mudanças na tabela de classificação do Carioca

– Tá muito fraco, irmão – brincou ele. Selecionando um vídeo onde Galarza e Gabi disputam uma bola, o jovem ironizou o atacante, que ainda faria outra provocação sobre o Vasco estar na segunda divisão do Brasileirão. Dentro do estádio, ele foi alvo de outras provocações.

Porém, a ironiza parece não ter sido bem vista. Galarza desistiu da cutucada e apagou minutos depois. Com 19 anos, o paraguaio esteve em campo e ajudou nos gols de Léo Matos, Cano e Morato. Pelo outro lado, Vitinho deixou o dele. O Flamengo não é a mias o líder no Carioca. Confira a tabela de classificação!