Na Mesa BBB, Caio revela mágoa com Viih Tube: ‘Teve várias chances de fazer algo por mim e não fez’ | Mesa BBB

“Quando ela montou primeiro o VIP, não me colocou, aií falou: ‘Poxa, fiquei com dó do Arthur’. Foi uma explicação que eu falei: ‘Poxa’. Tudo bem, eu fiquei. Aí no Paredão, eu fui, no outro Paredão também me colocou. Três vezes? Não poderia ter feito nada por mim? Eu estava junto com ela, apoiava tanto. Quando você vê as coisas com mais cautela você fala: ‘Eu fui bobo e não vi o que estava acontecendo‘. Não por maldade. Ela fez certinho. Me conquistou a ponto de não deixar ver o que estava acontecendo. Não tenho raiva disso”, conta Caio.