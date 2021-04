Na Mesa BBB, João Luiz diz que pretende se reconciliar com Pocah após BBB21: ‘Tivemos as nossas questões lá dentro’ | Mesa BBB

Questionado por Bruno de Luca sobre a possibilidade de ‘fazer as pazes’, o professor disse: “Acredito que sim. De verdade, acredito que sim. Acho que tivemos as nossas questões lá dentro. Mas é porque somos colocados em situações que a gente não vive aqui fora. Eu não preciso chegar toda segunda-feira e entregar uma placa na testa de uma pessoa.”

Caio, que também participa do papo, reforçou a dificuldade em sempre ter que não fugir do Jogo da Discórdia e concordou com o João que fora do confinamento tudo fica mais fácil de resolver.