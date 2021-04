Na Mesa BBB desta quinta, 08/04, Rodolffo, nono eliminado do BBB21, conversou com os apresentadores Viviam Amorim e Rhudson Victor sobre alguns participantes do Top 10. Durante sua participação, o cantor assistiu a um vídeo de Gilberto dizendo que não votaria em Viih Tube, mesmo após ter sido indicado ao Paredão por ela na última semana. O sertanejo, então, comentou a forma como a youtuber se articula na casa.