Na Mesa BBB, Sarah dá palpite sobre Prova do Líder de resistência: ‘Juliette está com sangue nos olhos’ | Mesa BBB

E quem deve ganhar a disputa pela liderança? “Acho que a Juliette está com sangue nos olhos. Então pode ser que, sendo individual, ela que já gosta de dançar, e está com essa sede para pegar uma liderança, acho que ela vai até a final. Acho que ela pega”, opina Thaynara OG.

Os apresentadores relembram que Sarah ganhou, ao lado de Gilberto, uma prova de resistência no BBB21. “Verdade, me surpreendi até comigo mesma lá”, comenta a brasiliense.

Ela concorda que Juliette está com muita vontade de ganhar a prova e aponta: “Vou concordar com a Thaynara, a Juliette está com sangue nos olhos. Ela quer mesmo ganhar uma prova. O que enfraquece a Juliette é o sono, como tem a música para dançar, não vai deixar o sono bater. Então acredito que sim, ela pode ganhar isso aí.”