Sarah, oitava eliminada do BBB21, participou da Mesa BBB desta quinta-feira, 01/04, e comentou sobre alguns participantes. A consultora de marketing digital revelou que Caio foi sua maior decepção após a saída do jogo. Durante a brincadeira “duas verdades e uma mentira”, em que a ex-sister adivinhava qual das três frases exibidas não foi dita por um participante em especial, Sarah assistiu Caio dizer que “Sarah não mandava no seu jogo”.