Na mira do Ajax, Rony herda a camisa 7 de Dudu no Palmeiras

O Palmeiras anunciou, na tarde desta segunda-feira (5), que o atacante Rony vai passar a usar a camisa 7 a partir da atual temporada. Simbólico na história do clube, o número estava ‘vago’ desde a saída de Dudu, na metade de 2020, e já pertenceu a ídolos como Paulo Nunes e Edmundo no passado. Agora, o ex-camisa 11, que foi um dos protagonistas da conquista da última Libertadores, assume este legado.

– Estou muito feliz por voltar a vestir o número 7, até pelo fato de se tratar de um clube como o Palmeiras. Quando saiu a numeração e eu estava com a 7, fiquei muito feliz, transbordei de alegria. É uma felicidade imensa. Acredito que é uma conquista para o jogador estar vestindo o número 7 do Palmeiras. Vários jogadores que foram ídolos aqui no Palmeiras vestiram essa camisa, como Edmundo e Dudu. Espero dar continuidade fazendo história com essa camisa – declarou o atleta ao site oficial do Verdão.

A curiosa mudança ocorre em meio ao interesse de um gigante europeu em Rony: conforme noticiado pelo repórter André Hernan, do portal ‘ge’, o Ajax-HOL fez uma sondagem pelo atleta recentemente. Segundo apuração da reportagem do NOSSO PALESTRA/LANCE!, ainda não há iminência de uma proposta oficial e o Verdão trabalha com a ideia de seguir com o paraense em seu plantel.

Vale lembrar que o jogador recentemente também se livrou, em definitivo, de um imbróglio jurídico com a Fifa, relacionado ao seu ex-clube japonês, que poderia acarretar em uma suspensão de partidas oficiais por meses. Tal liberação pode ser um atrativo para potenciais interessados em seu futebol.

A novidade relacionada à ‘herança’ da camisa 7 também reforça a descrença do Alviverde em um retorno breve de Dudu. O ponta está emprestado ao Al-Duhail-QAT até a metade de 2021, contudo, possui uma cláusula de opção de compra que pode ampliar seu vínculo no país árabe por mais dois anos. Embora tenha afirmado que deseja retornar no futuro à Academia de Futebol, o jogador também admitiu, no último domingo (4), em entrevista ao Esporte Espetacular, que quer permanecer por mais tempo em sua atual equipe:

– Não posso esconder a minha vontade de continuar aqui. Se o clube me comprar, eu vou, automaticamente, ficar mais dois anos. Eu quero ficar aqui, ter esse tempo meu aqui no Qatar – revelou Dudu.

Sucessor de Dudu com a 7 do Palmeiras, Rony está se preparando com o elenco palestrino para seguir disputando decisões, após um ano de três títulos conquistados. Tendo disputado 52 jogos (40 como titular), dado 9 assistências e feito 11 gols ao longo da temporada de 2020, o atleta deve ser titular na partida de ida da Recopa Sul-Americana desta quarta-feira (7), contra o Defensa y Justícia, na Argentina.