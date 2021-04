Na mira do paredão, Fiuk chora sozinho após lembrar de alerta de Gilberto · .

Após descobrir que será indicado por Viih Tube ao paredão formado na noite deste domingo (18), Fiuk chorou sozinho e lembrou de um alerta feito por Gilberto Nogueira no BBB21. “Gil sempre falou para eu não me iludir com a Viih. Eu nunca escutei. Mas, está aí, toma”, lamentou o ator.

Na tarde de hoje, a youtuber foi conversar com o irmão de Cleo para avisá-lo de sua decisão como líder da semana. “Na festa, você chegou para mim com uma abertura muito legal, você foi muito parceiro. Você chegou e perguntou: ‘Viih, você está querendo me indicar? Se você for me indicar, me avisa para eu me preparar'”, começou a loira.

“E por você ter vindo falar comigo querendo saber, eu acho legal dizer que você realmente não era a minha opção, real mesmo, não era. Mas, agora que eu tenho duas indicações, eu realmente não sei o que fazer”, disse a líder.

Na dinâmica desta semana, Viih terá que escolher um dos monstros para ir para o paredão, além da sua indicação normal. Vencedora da Prova do Anjo no sábado (17), Camilla de Lucas castigou Arthur Picoli, Caio Afiune e Gilberto, que estão vestidos com as iniciais de Big Brother Brasil.

“Se eu indico uma outra pessoa que também era a minha opção, vai sobrar para a Juliette [Freire] e para o João [Luiz Pedrosa], que são meus amigos. Eu sei que você faria isso pelo Gil, talvez. E eu não queria te indicar, de verdade mesmo, porque a minha primeira e única indicação não era você”, repetiu a youtuber.

Após ouvir o discurso, Fiuk desabafou com Caio sobre a situação. “Eu estava pensando que eu iria, mas não achei que eu iria pela líder. Mas o Gil sempre falou para eu não me iludir com a Viih. Eu nunca escutei. Mas, está aí, toma”, confessou o cantor.

“Entre as opções, eu tenho várias, sou opção para várias pessoas. Por exemplo, sou opção para você, sou opção para a Camilla, sou opção para o Gil, sou opção para o João, para a Juliette… Entendeu? E de boa. Por isso que eu acho que não vai ter muito para onde eu correr, não”, comentou o fazendeiro.

“Eu nunca votei em você, Caio”, se defendeu o ator. “Não, mas eu falo pelo rolê do jogo, chega uma hora que aperta e você vai votar em quem já votou em você”, explicou o goiano. Depois disso, Fiuk foi para o quarto Colorido e começou a chorar sozinho.

Saiba tudo que está rolando no BBB21 com o podcast O Brasil Tá Vendo

Ouça “#35 – Viih Tube, Juliette e as amizades tóxicas do BBB21” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube para conferir nossos boletins diários sobre BBB21