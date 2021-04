Na véspera da partida do Internacional contra o Deportivo Táchira, Edenílson fala sobre o jogo e a respeito da expectativa em atuar ao lado de Taison

Nesta terça-feira (27), o Internacional busca a redenção na Copa Libertadores após estrear perdendo para o Always Ready, da Bolívia. O Colorado jogará em casa e terá pela frente a equipe venezuelana do Deportivo Táchira. Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (26), o volante Edenílson falou do que espera para a partida.









Segundo ele, um ponto fundamental é o controle: “Nossa ideia sempre é controlar os jogos. Na nossa estreia, a gente perdeu um pouco disso. Comandar todas as ações é o que vamos procurar desde o início. A gente sabe que é uma equipe perigosa, com dois extremos rápidos. Temos que fazer nosso jogo”.

O volante ainda ressalta a necessidade de o Internacional sair de campo com os três pontos: “Por estar em casa e estreado com derrota, temos que ir a todo custo atrás da vitória”. Na outra partida da chave, o Deportivo Táchira venceu o Olimpia por 3 a 2. Um novo triunfo dos venezuelanos dariam a eles uma larga vantagem sobre o Inter na pontuação.

Um jogador que pode estrear amanhã é o meia-atacante Taison, que retorna ao clube após 11 anos atuando na Ucrânia. Edenílson falou sobre a possibilidade de ele estrear: “Pelos treinos que vi, ele continua sendo muito rápido. Tenho certeza de que vai nos ajudar muito. Ficamos muito felizes com ele aqui”.

Além do Deportivo Táchira, o Internacional terá mais uma partida em casa na sequência: diante do Olimpia, em 5 de maio. Como a equipe está na lanterna do Grupo B, vencer esses dois jogos é fundamental.