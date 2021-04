Na véspera da Recopa, presidente do Defensa y Justicia destaca preocupação com arbitragem

Na véspera da decisão da Recopa, contra o Palmeiras, o presidente do Defensa y Justicia destacou sua preocupação com a arbitragem do jogo. José Lemme relembrou o gol de Walter Bou, anulado na partida de ida pelo VAR.

“Estou preocupado com a arbitragem na final. Sabemos que o Palmeiras é importante e nós somos o Defensa y Justicia”, comentou o cartola ao periódico argentino Olé.

“Os árbitros precisam tentar errar o menos possível e cobrar o que é justo. Temos que ter as mesmas possibilidades”, comentou José Lemme.

O presidente do clube ainda foi questionado sobre a possibilidade de entrar com algum recurso contra a decisão de gol anulado na partida disputada em solo argentino: “Não vou apresentar nada. É muito difícil reverter um resultado pelos bastidores”, concluiu.

El Halcón, como é conhecido o Defensa, perdeu por 2 a 1 para o Palmeiras na primeira partida da decisão. A finalíssima acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no Mané Garrincha, em Brasília. O clube brasileiro tem a vantagem do empate.