Na véspera de partida da Champions League diante do PSG, Bayern de Munique vive crise interna

Nesta terça-feira (13), o Bayern de Munique enfrenta o PSG pela partida de volta das quartas de final da Champions League. Depois de terem perdido por 3 a 2 na Allianz Arena, os bávaros precisam vencer marcando pelo menos dois gols para se classificarem. Porém, o ambiente interno pode ser algo que atrapalhe os planos da equipe.









Recentemente, os principais jogadores tiveram que vir a público para pedir tranquilidade para trabalhar. Mesmo com todos os títulos possíveis sendo conquistados, a crise entre o treinador Hans-Dieter Flick e o diretor de futebol Hasan Salihamidzic veio à tona e tem repercutido bastante nos veículos alemães.

Em entrevista ao jornal Bild, o ex-jogador e ídolo do clube Lothar Matthäus disse não haver condições de os dois conviverem dentro do ambiente do Bayern: “Não acho que isso possa ser resolvido, os dois pensam de forma muito diferente”, declarou o campeão do mundo em 1990.

Um dos principais pontos que geraram discordância foi a movimentação do Bayern de Munique no mercado de transferências. Apesar de ter trazido nomes importantes como Douglas Costa e Leroy Sané, o clube perdeu o meia Thiago Alcântara para o Liverpool e não renovou os empréstimos de Perisic e Philippe Coutinho.

Em entrevista coletiva na última sexta-feira (9), Flick demonstrou sua insatisfação: “Estamos focados no trabalho, que é o time. Sinto que eles são leais a mim. É uma equipe tão especial que merece que estejamos totalmente concentrados e calmos nessa fase da temporada. No ano passado, nós tínhamos um time de melhor qualidade. Todos sabem e concordam comigo, que era melhor que o atual”.