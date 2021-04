Nação se diverte com vexame do Grêmio e zoa Rafinha: “Foi pegar Gatorade, pegou Del Valle”; Renato Gaúcho também é lembrado

O Grêmio decepcionou sua torcida, nesta quarta-feira (14), ao perder por 2 a 1 para o Independiente Del Valle, do Equador, em Porto Alegre pela terceira fase da Libertadores. O resultado – aliado à derrota pelo mesmo placar em Assunção na semana passada – causa a eliminação precoce do clube gaúcho ainda na fase preliminar do torneio sul-americano.

É a primeira vez que o Grêmio sai logo na fase preliminar da Libertadores – havia avançado em 2011 e 2013 -, juntando-se a Corinthians, São Paulo e Chapecoense nesse grupo nada agradável. Obviamente que a queda precoce do Tricolor Gaúcho fez surgirem milhares de piadinhas do rival Internacional e também do Flamengo.

Rafinha teve passagem marcante no Flamengo em 2019 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)



Sim, do Mengão, que andou aprontando para cima do Grêmio nas últimas temporadas. O eterno 5 a 1 na semifinal da Libertadores de 2019 é até hoje comemorado para cima de Renato Gaúcho, que, em 2021, indicou a contratação de Rafinha. O lateral-direito não teve êxito na negociação para retornar ao Ninho do Urubu e acabou rumando a Porto Alegre.

E não é que o lateral sequer vai ter o gostinho de jogar a Liberta pelo time gaúcho? Foi exatamente isso que causou uma enxurrada de provocações dos flamenguistas nas redes sociais. O nome de Rafinha chegou aos trending topics do Twitter rapidamente pela zoeira da Nação.

Veja as mensagens: