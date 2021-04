Nacho Fernández marca duas vezes e Atlético-MG vence clássico com o América-MG

No clássico de Minas, pela sétima rodada do Estadual, o Atlético-MG venceu o América-MG por 3 a 1, neste domingo, no Mineirão. O Galo voltou a vencer após perder para a Caldense, na última quinta.

A última vitória do Coelho contra o Atlético pelo Estadual foi em 2016, no primeiro jogo da final, quando venceu por 2 a 1.

Com 18 pontos, a equipe de Cuca mantém a liderança da competição, e abre três pontos para o vice colocado América.

O Coelho volta a campo para enfrentar o Patrocinense, nesta quinta-feira, às 17h30 (de Brasília). Já o Atlético joga na quarta, quando recebe o Pouso Alegre às 16 horas.

O jogo – Apesar dos anfitriões manterem maior posse de bola, a partida começou com bastante equilíbrio e chances para as duas equipes.

O Galo saiu na frente primeiro, após cobrança de falta de Nacho Fernández que passou em baixo da barreira, aos 17 do primeiro tempo. Três minutos depois, o América teve grande oportunidade de empatar o jogo após erro de Junior Alonso que deixou Rodolfo frente a frente com o goleiro. O atacante tentou driblar Everson, mas não teve sucesso.

Já na etapa final, logo aos oito minutos, Arana fez belo cruzamento para Nacho que cabeceou na trave e, no rebote, Sasha e Savarino vão pra bola que passa por cima do gol. Aos 10, o Coelho chegou ao seu gol de empate com João Paulo, em chute de muito longe.

Savarino tentou desempatar a partida em chute de fora da área, que acabou perto da trave.

Aos 18 minutos, Cuca fez três substituições, das quais duas participaram do gol de desempate dos donos da casa. Em contra ataque do Galo, Vargas e Hulk, que a pouco entraram em campo, fizeram boa tabela, onde o chileno deu bom passe para finalização de Keno dentro da área, defendida por Cavichioli, no rebote, Nacho Fernández marcou, aos 25.

Por fim, após cruzamento de Vargas, cortado pela defesa do América, Guilherme Arana pegou a sobra de primeira e fez o gol da vitória do Galo.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DOOOOOO GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! 🕸️ ARANAAAAAA!!!! É O TERCEIRO GOL DO ATLÉTICO NA PARTIDA!!!! VAAAAAAAAAAMMMMOOOOOSSSS, #GALO!!!! pic.twitter.com/NDpeWOmodo — Atlético 😷 (@Atletico) April 4, 2021

Confira outros resultados da rodada do Mineiro, neste domingo:

Pouso Alegre 3 x 1 Caldense

Tombense 2 x 1 Athletic Club

URT 1 x 0 Coimbra

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 3 X 1 AMÉRICA-MG

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 4 de abril de 2021, domingo

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Marcyano da Silva Vicente

Cartões amarelos: Zaracho e Allan (Atlético-MG); Zé Ricardo (América-MG)

GOLS:

Atlético-MG: Nacho Fernández, aos 17 minutos do 1º tempo

América-MG: João Paulo, aos 11 minutos do 2º tempo

ATLÉTICO-MG: Everson, Guilherme Arana, Igor Rabello, Júnior Alonso e Guga; Allan, Zaracho (Nathan) e Nacho Fernández (Dodô); Savarino (Hulk), Sasha (Vargas) e Keno (Marrony)

Técnico: Cuca

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Diego (Léo Passos), Anderson, Eduardo e João Paulo; Junino, Zé Ricardo (Sabino) e Toscano (Gustavinho); Alê, Ademir (Leandro Carvalho) e Rodolfo (Ribamar)

Técnico: Lisca