Nadine Basttos pede demissão da Globo e encaminha ida para SBT

A Globo perdeu, nesta segunda-feira, a sua comentarista de arbitragem Nadine Basttos. Depois de chegar à emissora como a primeira comentarista mulher especialista nas regras do futebol, após nove meses, Nadine pediu demissão e está próxima de acertar sua ida para o SBT. As informações são do Uol.

Nadine chegou ao canal ainda em 2020, quando a emissora fez um projeto para abri mais espaços para jornalistas e especialistas mulheres. Junto com ela, a comentarista Renata Mendonça e a narradora Renata Silveira foram contratadas. Na Globo, ela fez parte da atração “Central do Apito”. A catarinense ex-assistente do quadro da FIFA é companheira de Sálvio Spinola, Sandro Meira Ricci e Paulo César Oliveira no quadro de especialistas do canal.

A principal vontade de Nadine ao pedir demissão se explica após um contato do SBT. Nadine contou com os ex-Fox Sports Téo José, narrador agora do SBT, e Sidney Bortotto, editor-executivo do Esporte – que teriam conversado com a comentarista em busca de um acerto.

A expectativa é que a profissional seja mais uma aquisição do SBT para as transmissões do futebol. Além de Benjamin Back e outros comunicadores, o SBT já garantiu a Libertadores e prevê ter a Copa América ainda este ano.