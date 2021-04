Namorado de Marina Ruy Barbosa foi genro de Silvio Santos e viveu tragédia em família · .

Os rumores de que Marina Ruy Barbosa fez a fila andar após o fim do casamento com Xande Negrão nunca estiveram tão fortes como nos últimos dias. A atriz teria passado o feriado de Páscoa na fazenda do novo namorado, Guilherme Mussi. Além de ter uma vida pública por ser deputado federal, o eleito da ruiva já é figura conhecida na alta sociedade paulista, foi casado duas vezes –uma delas com Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos– e viveu um momento trágico em família por causa de um acidente aéreo.

Recentemente, Marina postou fotos em que aparece andando a cavalo em uma fazenda que ficaria em Capão Bonito, interior de São Paulo. Moradores relataram ter visto a atriz e Mussi circulando juntos pela cidade, inclusive enviaram fotos a perfis de fofoca no Instagram, conforme publicou o jornal Extra na última quarta-feira (14).

Os dois frequentam o mesmo círculo de amizade já há alguns anos. Marina e Xande Negrão foram padrinhos do casamento de Eduardo Mussi, irmão do deputado, e Maysa, em setembro de 2019. A união, no entanto, foi interrompida precocemente por uma tragédia.

Acidente aéreo

Em 14 de novembro do mesmo ano, o jatinho que levava o irmão de Guilherme Mussi e amigos para um fim de semana na Bahia caiu e fez cinco vítimas fatais. Entre elas, a recém-casada Maysa, de 32 anos, e o piloto de Stock Car Tuka Rocha, de 36. Eduardo foi transferido para um hospital em São Paulo e conseguiu se recuperar.

Marina Ruy Barbosa usou sua rede social na época para homenagear a amiga morta. “É tanta dor que a gente sente agora. Maysa, você é uma das mulheres mais lindas, em todos os sentidos, que já conheci. A sua energia, seu alto-astral, vão ficar guardados para sempre no nosso coração. Dói. Dói. Dói. É inacreditável. É injusto ficar sem você”, lamentou a atriz.

Genro de Silvio Santos

Guilherme Mussi já viveu dois (curtos) casamentos antes do namoro com Marina Ruy Barbosa. Em 2008, celebrou a união com Luciana Tranchesi em uma badalada festa no terraço Daslu. A loja de artigos de alto luxo –herdada por Eliana, mãe da noiva– teve seu auge no início dos anos 2000, quando investiu R$ 200 milhões para se instalar na propriedade faraônica de 17 mil m² em São Paulo. O casal, no entanto, se separou um ano depois.

O deputado demorou sete anos para se casar novamente. Rebeca Abravanel, filha número cinco de Silvio Santos, foi a escolhida. Os dois se uniram oficialmente em 2016, mas a separação veio logo. Eles assinaram o divórcio nove meses depois do casório.

Festa na pandemia

Em julho de 2020, no primeiro pico da pandemia da Covid-19 no Brasil, Guilherme Mussi virou tema de reportagem do Fantástico por causa de festas em sua mansão alugada, localizada em um bairro nobre de São Paulo. O repórter Valmir Salaro, da Globo, entrevistou uma vizinha que fez vídeos para denunciar o som alto e a aglomeração na casa do deputado.

A reportagem mostrou ainda vídeos de câmeras de segurança em que convidados chegavam sem máscara à casa de Mussi. Em outro trecho, o Fantástico apresentou uma ação judicial movida contra o deputado quando ele morava em outro apartamento. Ele foi multado 41 vezes por perturbação do sossego e pagou R$ 66 mil em um acordo para encerrar o processo (clique aqui para ver a matéria completa).

Veja fotos de Marina Ruy Barbosa no feriado de Páscoa: