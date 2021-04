Namorado posta foto rara com Paolla Oliveira no aniversário da atriz · .

Paolla Oliveira faz aniversário nesta quarta-feira (14) e ganhou uma declaração de amor do namorado, Douglas Maluf. Discreto, o coach publicou uma foto rara ao lado da atriz nos Stories do Instagram e desejou felicidades à amada. Os dois apareceram de rostinho colado na imagem.

“Que seja o início de um novo ciclo repleto de coisas lindas. Parabéns”, escreveu ele para a artista, que completa 39 anos.

Douglas se declarou para Paolla (Reprodução/Stories Instagram)

O relacionamento dos dois se tornou público no Carnaval de 2020 e segue sem nenhuma grande exposição. Eles não costumam postar fotos juntos, mas Paolla comenta algumas postagens do namorado.

Confirmada para a última edição da Dança dos Famosos, a loira também usou as redes sociais para celebrar a data comemorativa. Ela postou uma sequência de fotos dela e fez um balanço sobre a vida.

“39! E ainda aprendendo a dominar minha multiplicidade, o poder que tem minhas vontades e resgatando todo dia a menina que mora aqui dentro de mim. Que não me deixa desistir de ser feliz e leve. Aprendendo essa montanha-russa de mim mesma. Que me transborda”, iniciou.

“Ano difícil, complicado, cansativo, onde a luta é sobreviver. Quem tem o privilégio de viver, é rainha. Chegar a mais um aniversário e com saúde é um grande evento. Não como queria, mas como a situação manda. Mesmo assim emanando sempre muito amor e um tanto de carinho chegando até mim de todas as formas. Obrigada por cada uma das manifestações de acolhimento. Felicidade para nós!”, completou.

