Namoro relâmpago com Jojo Todynho faz jogador de futebol lucrar até R$ 50 mil · .

O namoro relâmpago com Jojo Todynho está dando lucro para Polidoro Junior, jogador do São Caetano, em São Paulo. O craque de 24 anos tem sido procurado para a função de modelo e influenciador digital, e as propostas já somam R$ 50 mil. “Minha assessoria está negociando toda as ações. Já fechamos algumas que equivalem a esse valor”, entrega.

O nome de Júnior era até então desconhecido no lucrativo mundo das redes sociais. Mas tudo mudou em 3 de abril, quando a campeã de A Fazenda 12 assumiu que estava “conhecendo melhor” o zagueiro. O término ocorreu dois dias depois, em 5 de abril, por causa do surgimento de uma outra suposta namorada do atleta, a modelo Cristina Mendonça.

A confusão toda virou caso de polícia, com o craque registrando um boletim de ocorrência contra Cristina. Ele assumiu um breve relacionamento com a jovem, mas negou que ela tivesse o posto de namorada.

No olho do furacão, o jogador foi às redes lamentar que um episódio íntimo tenha se tornado público, esclareceu o seu lado da história e pediu respeito para as duas mulheres envolvidas na história. Agora, pouco mais de uma semana após o escândalo, se viu alçado à fama.

Marcas de moda, alimentação e, claro, esportivas passaram a procurar Júnior para publicidade na internet. Disposto a investir em um novo ofício, ele contratou uma assessoria para cuidar de seus contratos fora do mundo da bola.

“Eu já havia recebido convites para ser modelo antes, quando eu tinha 18 anos. Na época, não consegui conciliar com meus compromissos no futebol. Mas, agora, espero que eles não sejam uma pedra no caminho e que, de alguma forma, eu consiga ter êxito nesse lado também”, avalia para o ..

“Já estou há muito tempo no meio [esportivo]. Desde menino, posso dizer. Acho que tenho que explorar outras áreas também. A gente tem que ser visionário e ter a mente aberta para outras coisas. Essa é a visão que eu tenho”, completa.

Para a nova empreitada, o ex de Jojo reformulou sua agenda de trabalho. Além dos jogos pelo São Caetano, ele precisa treinar três horas por dia pelo clube. Nas horas vagas, focará nas funções de influenciador digital e nos ensaios fotográficos.

Por isso, já foi atrás de um nutrólogo para melhorar o físico. Em breve, ele posará para uma campanha de moda praia, ou seja, de sunga. “Essa fase exige estar com a estética corporal em dia”, explica.

Amizade com Jojo permanece

Os cachês, claro, são o grande estímulo para complementar a renda. “Não sei se vou ganhar mais como jogador ou como modelo e influenciador. Sei que, graças a Deus, o futebol mudou minha vida e me proporcionou realizar muitos sonhos”, conta.

“Agora, com essa oportunidade, acho que tenho que explorar isso e ver até onde vai. É algo novo para mim, é um assunto pelo qual me interesso. Creio que será produtivo”, aposta.

Aos que criticam a investida de Júnior na área artística e o alfinetam sobre surfar na fama da ex, ele tem a resposta pronta. “Para essas pessoas que julgaram, só posso desejar o bem e que Deus abençoe a vida delas. Eu não precisava de nada disso. Meu foco sempre foi minha carreira no futebol”, esclarece.

“Acho que só tem uma maneira de não ser criticado: não fazendo nada, não dizendo nada e não sendo ninguém. Ficar escondido. Acho que é a única maneira de não ser criticado”, aponta.

Apesar do término conturbado, Júnior revela que ainda mantém contato com a funkeira, a quem é só elogios. “Conheci a Jordana despretensiosamente. Foi uma pessoa que veio para somar. Eu me identifiquei muito com ela, e minha família também. Temos admiração e carinho imenso por ela. É uma pessoa maravilhosa. Hoje somos amigos e conversamos”, finaliza.

