“Não abaixem a cabeça, senão a tríplice coroa cai”: Marcão aponta ‘antis’ como culpados pela crise no Palmeiras

Depois de perder os títulos da Supercopa do Brasil para o Flamengo e o da Recopa Sul-Americana para o Defensa y Justicia, além do clássico para o São Paulo, o Palmeiras entrou em uma nova "órbita", onde se viu em um momento de pressão, quando até pouco tempo atrás vivia uma verdadeira lua de mel com seu torcedor.









Após essa sequência de resultados ruins, muros da Academia chegaram a ser pichados com pedidos de saídas de jogadores, cobranças à diretoria e até mesmoa aviso para o técnico Abel Ferreira. O clima hostil irrou o português, que chegou a dizer que as pessoas possuem memória curta e esquecem que o Verdão foi o grande protagonista da temporada passada.

Foto: Helio Suenaga/Getty Images



Além disso, Abel cobrou publicamente a necessidade de reforço. Na última quinta-feira (29), fez isso novamente, mas de forma indireta. Ao encarar a Inter de Limeira pelo Paulistão, o Palestra foi derrotado por 1 a 0 e complicou sua vida no Estadual. Nas redes sociais, o ídolo Marcos afirmou que não há crise no Verdão e recordou os títulos recentes.

“Tentam jogar crises dentro do Verdão com nossa possível eliminação no Paulista. Torcedores, prestem atenção, somos o atual campeão Paulista, da Copa do Brasil e da Libertadores. Não tem crise. Cuidado com o que vocês leem”, escreveu o ex-goleiro. Para Marcão, os ‘antis’ é quem tentam conturbar o elenco palestrino e fazem a maior parte das críticas.

Cadê os antis já estão soltando foguetes pq não vão enfrentar

O Palmeiras nas fases finais do campeonato Paulista ��#AvantiPalestra — Henrique Barros Gomes (@henriqueb27)

April 30, 2021





“Cuidado com as críticas que, às vezes, são conduzidas por ‘antis’ para desestabilizar nossa torcida e equipe. Do mais, não abaixem a cabeça, senão, a tríplice coroa cai”, concluiu ‘São Marcos’. Apesar de todo burburinho, o Palmeiras ainda possui chances de se classificar para a próxima fase do Paulistão e encara o Santo André no próximo domingo (02).