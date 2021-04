“Não acreditem em tudo que se fala”; em processo de renovação Arrascaeta alfineta imprensa e se declara para torcida do Flamengo

Arrascaeta é sem sombra de dúvidas um dos melhores jogadores da historia do Flamengo. Em 3 anos de clube, o meia já conquistou dois Campeonatos Cariocas, 2 SuperCopa do Brasil, 2 Campeonatos Brasileiros e 1 Copa Libertadores. No entanto, um imbróglio envolvendo sua renovação com o Mais Querido estremeceu a sua relação com a diretoria do Rubro-Negro nos últimos dias.









Mesmo assim, o uruguaio fez questão de tranquilizar a torcida em sua rede social. No Instagram, o meia reiterou o carinho que tem pelo Flamengo e alfinetou as notícias envolvendo seu nome. “Eu amo vocês. Não acreditem em tudo que se fala. Bom final de semana para nós”, postou Arrascaeta em seu Instagram. Vale lembrar que o meio-campista tem contrato até 2023.

O meia, que ficou fora de última hora na derrota para o Vasco por 3 a 1 está incomodado considera não cumprimento de acordo para renovação com compra de parte dos direitos econômicos que pertencem ao Defensor Sporting, do Uruguai, Arrascaeta e seu empresário, Daniel Fonseca, cobraram recentemente um posicionamento do Flamengo sobre a situação. A informação é da equipe de reportagem do Globoesporte.com.

Ainda de acordo com a reportagem outro motivo que está incomodando o camisa 14 é a desvalorização da diretoria com o jogador. Até agora as outras estrelas do time como Diego, Bruno Henrique e Everton Ribeiro tiveram um aumento salarial e Gabigol também teve seu contrato ajustado quando foi comprado em definitivo da Inter de Milão. Até por ficar no final da fila, a paciência de Arrascaeta está no limite.