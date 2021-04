Caio Castro decidiu entrar em uma brincadeira das redes sociais e expôs mensagens da namorada, Grazi Massafera, totalmente fora de contexto. Em uma delas, a atriz diz: “E essa cara de piranha por quê?”. “Desculpa, não aguentei, amor”, brincou o galã na madrugada desta quinta-feira (15).

Pela ferramenta Reels do Instagram, o artista compartilhou vários prints de mensagens enviadas por Grazi no WhatsApp. “Expondo a namorada. Última parte”, diz o título do vídeo. A brincadeira consiste em mostrar frases do parceiro sem explicar o contexto da conversa, o que torna a exposição engraçada.

Ao som de You Are My Sunshine, de Johnny Cash (1932-2003), as imagens mostram comentários feitos pela atriz da Globo, mas sem explicar o contexto da conversa do casal.

“Aí, lá vem”, “um grito dramático ao fundo me fez”, “filosofia de boteco”, “batata frita, a chave está dentro do seu tênis”, “tá zoando ou falando sério?”, “e essa cara de piranha por quê?”, são as falas da loira.

“Desculpa, não aguentei a cara de piranha, amor”, justificou Caio Castro na legenda da publicação, que divertiu famosos e fãs do casal. “Eu amo”, comentou Juliana Paes.

“Não sei quem é mais sortudo dos dois”, elogiou a internauta Mary Siqueira Santos. “Eu, com certeza, porque mais sortudo que eu, só ela mesmo”, respondeu Castro.

