‘Não aguento mais essas fake news’, diz Dennis Carvalho sobre demissão da Globo · .

Dennis Carvalho, diretor da Globo, se pronunciou sobre a especulação de que não teria seu contrato renovado após o fim do acordo vigente. “É completamente mentira isso. Eu renovei o meu contrato faz um mês, por mais dois anos. Não aguento mais essas fake news”, afirmou ele ao . na noite desta terça-feira (6).

A Globo também negou a possibilidade de saída do diretor. “Essa informação não procede. Dennis Carvalho é nosso contratado”, informou a emissora por meio de sua assessoria de comunicação.

O primeiro trabalho de Dennis Carvalho na Globo foi atuando em Roque Santeiro (1975). Já como diretor ele estreou dois anos depois, na novela Sem Lenço, Sem Documento (1977). Desde então, tem acumulado dezenas de produções da emissora.

Os trabalhos mais recentes foram em Segundo Sol (2018), Rock Story (2016) e Babilônia (2015), em que além de dirigir também interpretou o personagem Lauro.

Entre alguns de seus trabalhos mais lembrados estão as novelas Dancin’ Days (1979), Vale Tudo (1988), O Dono do Mundo (1991) e Celebridade (2004) e as séries Malu Mulher (1979, como ator), Anos Rebeldes (1992), Sai de Baixo (1996-2002) e JK (2006).

Diversos atores, apresentadores e autores deixaram a emissora nos últimos anos, como Aguinaldo Silva, Benedito Ruy Barbosa, Bruno Gagliasso, Bianca Bin, Leandro Hassum e Otaviano Costa.

Em um ano marcado pela paralisação nos estúdios, pelo adiamento de eventos esportivos e pela queda nas receitas publicitárias, a Globo fez ajustes em seus gastos para terminar 2020 “no azul”. Com cortes de gastos, demissões, renegociação de contratos, rescisão de acordos de grandes eventos de futebol e crescimento do Globoplay, a GCP (Globo Comunicação e Participações) teve um lucro de R$ 167,8 milhões no ano passado.

De acordo com o balanço financeiro oficial divulgado em 26 de março, apesar da queda de 11% na receita líquida, de R$ 14,1 bilhões em 2019 para R$ 12,5 bilhões em 2020, a empresa escapou do prejuízo.

