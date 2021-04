‘Não deixamos Liverpool criar nada’

Após anotar um doblete e acabou com o jogo na vitória por 3 a 1 do Real Madrid sobre o Liverpool, nesta terça-feira, pela ida das quartas da Champions League, o atacante Vinicius Jr. exaltou o domínio da equipe merengue sobre o rival no estádio Alfredo Di Stéfano.

El Clásico Real Madrid x Barcelona acontecerá no dia 10 de abril, às 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo de ESPN Brasil e ESPN App, além de acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Em entrevista ao TNT Sports após a partida, o ex-flamenguista também ressaltou a importância de conseguir um placar destacado contra o atual campeão da Premier League e salientou que os blancos entram fortes na reta final de temporada em busca de taças.

“É sempre muito importante vencer na Champions. 3 a 1 é muito bom resultado. A gente trabalhou muito o ano todo para chegar no nosso momento nessa reta final de temporada, ganhando todas as partidas, e estamos conseguindo fazer isso”, apontou.

“Hoje, não deixamos eles criaram nada. Chegaram apenas uma vez e fizeram o gol. Temos que seguir desse jeito e jogar da mesma maneira na partida de volta”, pediu, pedindo também cautela para o duelo do próximo dia 14, em Anfield Road.

“Segue tudo igual. O Liverpool tem uma boa equipe. Certamente vão vir com tudo para cima tentando ganhar. Então, a gente tem que entrar concentrado, como entramos hoje, e ganhar novamente a partida”, bradou.

Vinicius Jr. comemora após marcar para o Real Madrid sobre o Liverpool EFE

Vinicius também aproveitou para agradecer ao meio-campista Toni Kroos pelo lançamento magistral que o alemão lhe deu no 1º gol do Real Madrid.

No lance, o craque esticou a bola de forma perfeita para Vini, que matou no peito já tirando dos zagueiros e fuzilou Alisson para abrir a conta na capital espanhola.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

“O Kroos é incrível. É um grande jogador, uma lenda do clube. Ele sempre mostra sua classe em campo. Ninguém joga como ele joga. Fico muito feliz pelo gol e agradeço demais pelo passe que ele me deu”, disse.

“Eu sigo trabalhando sempre forte. Meus companheiros me dão a força necessária para chegar forte nos momentos importantes e fazer os gols que a gente precisa”, seguiu.

“Eu trabalho muito. Sonhei em jogar no Real Madrid ao lado dos melhores do mundo. Então, acredito que, por toda essa vontade e por tudo o que estamos trabalhando no clube, quero sempre o melhor para o time e para nossa torcida”, finalizou.