“Não desaprendi a jogar”; Em entrevista sincerona com PVC, Luan cutuca falta de oportunidades com Mancini e exige sequência em campo

O Corinthians perdeu sua invencibilidade de 10 jogos e conheceu sua primeira derrota no Campeonato Paulista, na noite da última terça-feira (13), ao perder por 1 a 0 para a Ferroviária, em Araraquara. Porém, diferentemente das últimas rodadas em que o Timão vencia mas não convencia, o Alvinegro fez uma boa partida e Luan, que estava esquecido pelo técnico Vagner Mancini, ganhou uma chance, deixando uma boa impressão.









Em entrevista ao blog do PVC nesta quarta-feira (14), Luan confessou que está abaixo do que pode render no Corinthians, mas desabafou quanto à falta de oportunidades desde que Mancini assumiu o Coringão. Para o meia, é preciso sequência para poder entrar no ritmo ideal e ajudar a equipe. Por outro lado, o comandante afirmou que lhe deu 5 partidas para mostrar serviço, sendo que em 3 delas, o jogador sequer foi substituído.

“Não entendi por que não tive mais frequência de jogos antes. Perguntei ao treinador por qual razão. Entendo que todos tiveram sequências maiores, e eu tive apenas duas partidas seguidas”, afirmou Luan, que ao ser questionado por PVC sobre o que precisa para voltar a ser o mesmo jogador dos tempos de Grêmio, voltou a afirmar categoricamente: sequência.

Luan quer mais espaço no Corinthians. Foto: Rodrigo Coca/ Corinthians



“Sequência. Meu objetivo é este. Desde que saí do time, só tive mais dois jogos como titular. Eu não desaprendi a jogar. Eu conversei com o treinador sobre isso”, admitiu o meia, que por fim, falou que se cobra muito para poder voltar a apresentar um bom futebol.

“Eu me cobro muito, ouço e avalio meu desempenho e entendo que posso ajudar muito o Corinthians. É muito difícil ter o sonho de jogar no Corinthians e não conseguir ajudar, neste momento”. Após esse desabafo, o atleta ainda revelou que sonha em ser campeão pelo Corinthians e, se possível, voltar à seleção brasileira. “Hoje, meu sonho é ser campeão pelo Corinthians. Todo o restante, voltar para a seleção, virá se eu tiver oportunidade no Corinthians. Tenho chegado aos treinos uma hora antes, peço complementos, quando sinto necessidade. Quero recuperar minha confiança e isto vai acontecer com sequência de jogos. O que eu mais quero é ser campeão pelo Corinthians”, completou.