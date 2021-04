Um impacto. É assim que Debby Lagranha, 29 anos, define o momento em que descobriu estar grávida do segundo filho. A ex-atriz mirim que fez sucesso ao lado de Renato Aragão no humorístico A Turma do Didi (1998-2010) achou que estava com Covid-19 e pediu uma bateria de exames. “Não desconfiei mesmo”, conta.

A confusão se deu porque Debby e a família fizeram uma viagem para Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro, no início do ano. Lá, ela começou a se sentir enjoada, mas considerou que era por causa da mudança na alimentação. “Não sou de comer logo cedo. No café da manhã, eu ficava enjoada. Mas não me chamou a atenção”, detalha para o ..

“Quando voltamos para o Rio de Janeiro, comecei a vomitar mesmo. Tive muita dor de barriga, e um dos sintomas da Covid-19 pode ser gastrointestinal. Então, foi a primeira coisa que associei, justamente por ter ido viajar”, rememora.

A preocupação por talvez ter sido contaminada foi tamanha que ela e o marido, Leandro Amieiro, 40, tomaram as devidas providências. “Ele falou: ‘Débora, se isola e vai para o outro quarto. Amanhã a gente vai fazer os exames. Não está normal, alguma coisa está acontecendo’. Nosso primeiro impacto foi Covid-19 (risos)”, diverte-se ela.

Debby Lagranha e Renato Aragão na época de A Turma do Didi (1998-2010) (Foto: Reprodução/Instagram)

Como tinha uma outra viagem prevista, a atriz pediu exames com urgência para sua médica, sendo o principal o teste de Covid-19. A profissional prescreveu um “batalhão” de análises, incluindo o de gravidez. “Ainda falei: ‘O beta HCG [exame que confirma a gravidez] não precisa”’, rememora ela.

A surpresa veio no mesmo dia. “O resultado saiu, fui lendo e falei: ‘Caraca, estou grávida!'”. Hoje Debby ri da história, pois ela e o marido decidiram ter o segundo filho em 2020. “A gente tinha deixado acontecer.”

No ano passado, ela até suspeitou estar grávida em dois momentos. “Cheguei a comprar dois testes de gravidez achando que estava. E agora que eu estava, não desconfiei mesmo (risos)”, entrega.

Agora, aos quatro meses de gestação, Debby parou de sofrer com as náuseas e uma constante azia. Ela começa a planejar a chegada do bebê, que deve nascer no final de setembro ou início de outubro. Maria Eduarda, de sete anos, sua primogênita, ganhará o tão sonhado irmão, que ainda não tem nome definido.

“Cada um gosta de um [nome]. Estou tensa porque a gente não consegue chegar num consenso (risos). A família tem palpitado: ‘Acho que tem cara disso [desse nome]’. Como que tem cara? Pelo ultrassom tem cara? (risos). Mas vamos ter que pensar bem”, considera ela sobre a escolha.

TV vai ter que aguardar

Ter sido uma estrela mirim da Globo faz Debby receber uma avalanche de mensagens em suas redes sociais. Até hoje, muitas pessoas ainda se surpreendem que aquela criança fofa da televisão é hoje uma jovem empresária e mãe de família.

Leandro Amieiro, Debby Lagranha e Maria Eduarda: atriz grávida de um menino (Foto: Reprodução/Instagram)

“Nunca me esqueço de quando engravidei da Duda. Foi um choque grande para a maioria. Lembro de uma frase que me marcou muito: ‘Gente, o Brasil virou avó e avô!’. Acho muito bacana porque eu, realmente, cresci na telinha e não teria como ser diferente. Todo mundo se sente da família”, analisa.

“É legal se sentir abraçada por toda essa energia. No mundo em que estamos e que, infelizmente, sabemos que está tudo complicado, ser abraçada por tantas pessoas é emocionante”, agradece.

Em 2019, a atriz voltou à televisão na quarta temporada do reality Power Couple, da Record. Da competição, ela guarda a experiência de “dias mágicos”, mas pensaria duas vezes antes de aceitar outro convite para um programa nesse formato.

“Se eu fosse para um reality, de repente, me prepararia mais. Agora já sei das malícias, manhas e situações que podem facilitar ou me prejudicar”, admite.

Mas qualquer proposta para retornar aos holofotes agora terá que esperar. “Meu feijão [bebê] está para chegar. Não me vejo em outro reality tão cedo”, finaliza ela.

Veja publicações de Debby Lagranha sobre a gravidez: