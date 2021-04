Não é necessário cadastrar nova senha no app do Caixa Tem

Os pagamentos do novo Auxílio Emergencial do Governo Federal já começaram. No entanto, o Planalto ainda não liberou os saques desse dinheiro. Por isso, as pessoas estão recorrendo ao aplicativo do Caixa Tem para realizar as transações de maneira virtual. E é justamente aí que surgem as principais dúvidas da população.

Uma das maiores questões ainda é em relação a senha desse app do Caixa Tem. Como se sabe, todo mundo que recebe o Auxílio esta ano necessariamente recebeu o Auxílio no ano passado. Assim, todas elas precisam ter o cadastro no aplicativo do banco.

A grande questão aqui é que muita gente acabou excluindo esse app do celular ainda no ano passado. Principalmente porque o Governo insistiu com a ideia de que não conseguiria manter o programa este ano. Dessa forma, muita gente acabou esquecendo a senha ou até mesmo os dados básicos do cadastro.

De acordo com a própria Caixa Econômica Federal, mesmo as pessoas que já chegaram a excluir o app, seguem com o cadastro ativo na plataforma. Assim, quando essa pessoa fizer o download novamente, ela vai precisar usar os mesmos dados do login do ano passado para conseguir o acesso livre na conta do Auxílio.

Quem esqueceu a senha ou perdeu ela em algum lugar não precisa se preocupar. É que nesses casos, o trabalhador vai ter o direito de recuperar essa chave. Para isso, basta clicar na opção Esqueci Minha Senha no próprio ato do login e seguir o passo a passo.

Caixa Tem

Assim como no ano passado, o app do Caixa Tem é muito importante no processo de recebimento do Auxílio Emergencial. Acontece que todo mundo tem que usar esse aplicativo se quiser movimentar o dinheiro antes da data da liberação do saque nas agências da Caixa.

Então a única forma de movimentar o dinheiro nesta fase inicial de pagamentos é mesmo usando o aplicativo. De acordo com o próprio banco, é possível usar esse app para fazer o pagamento de contas básicas, por exemplo. Então ele pode ser de grande ajuda para muita gente.

Isso não quer dizer, no entanto, que ele é obrigatório. Quem não quiser movimentar o dinheiro, não vai precisar fazer isso. Qualquer pessoa pode esperar para usar o dinheiro apenas no momento do saque. O Governo não vai poder pegar esse montante de volta se o beneficiário não mexer até a data da liberação do saque.

Auxílio Emergencial

Neste ano de 2021, o novo Auxílio Emergencial está pagando menos do que a versão do ano passado. Agora, o benefício tem quatro parcelas de valores que variam entre R$ 150 e R$ 375. No ano passado, esses valores chegaram a ser de R$ 1200 em alguns casos específicos.

De acordo com informações do próprio Ministério da Cidadania, que responde pelo Auxílio, a maioria das pessoas vai receber esse valor menor de R$ 150 mesmo. Do outro lado, apenas uma minoria vai receber o Auxílio Emergencial com valor de R$ 375.

O Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse em entrevista há algumas semanas atrás que o Governo não nega a possibilidade de um aumento no número de parcelas do benefício, mas ele deixou claro que isso só vai acontecer se a situação da pandemia no Brasil não apresentar uma melhora.