“Não é o momento”; Inter adia negociações para renovar com Guerrero e Bracks expõe tranquilidade do clube

O peruano Paolo Guerrero, após 210 dias sem atuar, voltou aos gramados no último mês de março e se tornou um importante reforço para o técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez no Internacional. Disputando posição com Yuri Alberto, Thiago Galhardo e Abel Hernández, o peruano soma quatro atuações no Campeonato Gaúcho, sendo duas como titular, e ainda não balançou as redes na temporada.









Atualmente com 36 anos, o camisa 9 tem vínculo com o Colorado até o final de 2021 e o presidente Alessandro Barcellos já demonstrou a intenção de estender a permanência no Beira-Rio. No entanto, ainda não existem negociações abertas para negociar com Guerrero e o Inter se vê seguro com o contrato ativo.

Mesmo diante da possibilidade de o peruano assinar um pré-contrato com outro clube a partir da metade do ano, o Inter adia as tratativas. O centroavante já recebeu sondagens, inclusive de equipes brasileiras, nos últimos meses, mas não tem propostas para deixar Porto Alegre. Em entrevista ao Globoesporte.com, o diretor-executivo Paulo Bracks abriu o jogo.

Guerrero: contrato até o fim do ano (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)



“É um atleta que tem contrato até dezembro e muito bom para o clube e jogador. Um dos maiores centroavantes da história da América do Sul. Está totalmente nos nossos planos. Não houve procura oficial. Sempre há sondagens. A janela hoje está fechada. No momento correto, vamos conversar visando 2022. Mas vai ter que casar o interesse e objetivo dos dois lados“, avaliou.

Com a camisa colorada, Guerrero soma 60 atuações e 30 gols marcados. Antes de se machucar em 2020, o centroavante acumulava 15 partidas e 10 bolas na rede na temporada. “Não é o momento de tratar, porque é um contrato seguro que nos atende até o final do ano“, completou Paulo Bracks.