“Não é todo dia que surge um Taison”; crítica de Vagner Martins à base do Inter ganha repercussão e Alisson, do Liverpool, rebate opinião do jornalista

O Internacional voltou a ser derrotado pelo Grêmio no último sábado (3), na casa rival. Foi o suficiente para que as críticas direcionadas ao time do técnico Miguel Ángel Ramírez começassem a aparecer. O jornalista gaúcho Vagner Martins não poupou palavras pesadas à utilização das categorias de base do Colorado após o apito final. De acordo com o repórter, a equipe precisa revelar e não ganhar títulos nas divisões inferiores.









“Se os colorados estão satisfeitos com a base, ok! Talvez isso explique muita coisa. Mas minha opinião eu não mudo, embora eu entenda a passionalidade. Deem uma passada no insta do Daniel Carvalho e vocês entenderam o que eu quero dizer. E tenho certeza que MUITOS colorados concordam comigo e com ele. Só quem não enxerga além da paixão cega pelo escudo que não concorda”, desabafou.

Não demorou muito para que o jornalista tivesse sua opinião contestada não só por torcedores do Time do Povo. De acordo com um dos melhores goleiros do mundo, Alisson, do Liverpool, da Inglaterra, o Inter precisa investir cada vez mais na base, sem perder de vista o fato de que, ainda assim, nomes como Pato, Taison e Oscar não irão surgir toda hora. Para o arqueiro, a equipe gaúcha vem sim revelando jogadores e não está há 10 anos sem dar oportunidade a nenhum garoto.

Respeito a tua opinião. Mas pra mim, base tem que formar. Não é importante ganhar? É! Mas antes tem que formar. E o Inter não forma ninguém que sirva há 10 anos. Abraço e feliz Páscoa! https://t.co/XZu3ilORoA — Vagner Martins (@_vagnermartins_)

“Esse assunto rende uma longa conversa! Mas tem q investir na base. Dar condições pra que os jogadores cheguem e façam o seu melhor no profissional! Não é todo dia que surge um Taison, um Pato, Oscar. Grande abraço”, disse o goleiro ao comunicador da Bandeirantes.