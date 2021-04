Ex-jogador do Barcelona B entre 2005 e 2007, Andrea Orlandi contou ao site “Goal.com” sobre suas experiências ao lado de Lionel Messi na época em que jogavam no time de apoio do Barça, então dirigido por Frank Rijkaard e comandado em campo por Ronaldinho Gaúcho.

“Nunca vi ninguém tão competitivo como era Messi quando tinha 17, 18 anos. Ele mordia os rotnozelos se perdia a bola, não podia suportá-lo. Podia imaginar que iria longe, mas nunca pensei que se converteria no melhor da história. Não era agradável treinar com Messi, você não conseguia pegar a bola dele”, disse Orlandi.

“Me lembro de um treinamento em que ele voltava de uma lesão. Rijkaard organizou uma partida em que mesclou jogadores do time B e principal. No meu time estava Eto’o e no outro Messi. Ele conduziu a bola, superou um a um, dois, três, quatro e cinco jogadores. Driblou o goleiro e fez o gol. Pareceu tão fácil e ele voltava de lesão. Se ele estivesse em forma teria feito muito mais” relembrou.

“Ele era uma pessoa muito tímida e Ronaldinho cuidava dele. Recordo que ele preparava um café a Ronnie e não dizia uma palavra, mas no campo se transformava em um monstro”, finalizou.