A briga pelo prêmio de melhor defensor da temporada está acirrada. Enquanto Rudy Gobert, do Utah Jazz, aparece como favorito ao seu terceiro troféu, o armador Ben Simmons, do Philadelphia 76ers, tenta atrapalhar seus planos. Na terça-feira, Simmons voltou a desdenhar do pivô do Jazz no programa The Jump, da ESPN.

“Eu sou um dos caras que conseguem marcar do armador ao pivô”, disse Simmons. “Obviamente, tenho muito respeito por Rudy [Gobert]. Eu sei do que ele é capaz de fazer. Eu sei que ele é ótimo dentro do garrafão, mas ele não está defendendo todo mundo e é isso. Ele me marcou em Utah [no dia 15 de fevereiro, com vitória do Jazz sobre o Sixers por 134 a 123]. Eu fiz 42 pontos. E, aparentemente, eu não sou um cestinha. É isso”.

Na temporada passada, Simmons apareceu no time ideal de defesa, assim como Gobert. O vencedor foi Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, superando Anthony Davis, do Los Angeles Lakers. O jogador do Jazz foi o terceiro colocado.

Na época do confronto, Simmons já havia atacado o atleta de Utah.

“Eu sinto que fui capaz de dominar o jogo ofensivamente, embora nosso maior objetivo fosse a vitória. E, sinceramente, adorei quando vi que seria Rudy quem iria me marcar. Gosto quando posso bater de frente com alguém como ele. Até senti que foi um pouco de desrespeito, na verdade, colocá-lo para tentar me defender. Mas foi escolha deles, certo?”, disparou o armador, com um sorriso no rosto e em tom de deboche, falando sobre o duas vezes eleito melhor defensor da liga.

A resposta de Gobert, entretanto, parece não ter demorado tanto. Na vitória do Jazz sobre o Oklahoma City Thunder por 106 a 96, na noite de terça-feira, o francês terminou o confronto com 13 pontos, 14 rebotes e sete bloqueios. Atualmente, o jogador ocupa o segundo lugar na NBA em tocos, atrás de Myles Turner, do Indiana Pacers.

Aparentemente, a preocupação do francês é outra. Líder da conferência Oeste, o Jazz possui 41 triunfos em 55 partidas disputadas, melhor campanha da NBA. No entanto, nas últimas três temporadas, o time que terminou com o melhor aproveitamento de vitórias não disputou sequer as finais da liga: Houston Rockets em 2017-18 e Milwaukee Bucks em 2018-19 e 2019-20.

“Nós queremos manter a primeira posição, mas nós precisamos ficar saudáveis”, afirmou Gobert.

Vale lembrar que, nos playoffs de 2018, o Rockets liderava a final de conferência diante do Golden State Warriors por 3 a 2, mas Chris Paul se machucou e o time californiano virou a série. Na “bolha” de Orlando, Antetokounmpo sofreu lesão contra o Miami Heat e o Bucks foi eliminado.