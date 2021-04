Eva (Ana Beatriz Nogueira) passará por mentirosa na frente de Lúcio (Thiago Lacerda) em A Vida da Gente. Após receber um sinal de que Ana (Fernanda Vasconcellos) está prestes a acordar do coma, a mãe de Manuela (Marjorie Estiano) forçará a jovem a apertar sua mão na frente do médico. A atleta, porém, seguirá imóvel na novela das seis.

A megera se encherá de esperança ao perceber que a filha terá reagido no meio da noite no folhetim de Lícia Manzo. Em êxtase, ela correrá pelos corredores do hospital atrás do neurocirurgião até encontrá-lo na recepção. “Graças a Deus o senhor chegou. Eu tentei o seu celular a noite toda, mas eu não consegui falar”, dirá a perua.

Ela arrastará o profissional de saúde até o quarto da desportista nas cenas que serão exibidas no próximo dia 23. “Foram duas vezes. E quando eu pedi, ela apertou a minha mão de novo”, acrescentará a antagonista vivida por Ana Beatriz Nogueira.

“Dona Eva, a gente já passou por isso uma vez, já presenciamos uma situação parecida, não é verdade? Embora a Ana tenha movimentado por diversas vezes a pálpebra, esse é um movimento involuntário. Um reflexo”, explicará o profissional de saúde.

“Não, mas dessa vez foi diferente. Foi por vontade dela mesmo. Presta atenção. Era noite, eu estava aqui quase dormindo e, de repente, fui surpreendida. Ela apertou a minha mão. Doutor, eu não estou louca, pelo amor de Deus. Eu estou aqui há anos do lado da minha filha. Eu sei de cor cada reação dela e não ia me confundir”, insistirá a avó de Júlia (Jesuela Moro).

Eva tenta acordar Ana na frente de Lúcio

Em desespero, a vilã tentará forçar a personagem de Fernanda Vasconcellos a repetir o gesto na frente de Lúcio. “Filha, meu amor, reage. É a mamãe que está aqui com você. Aperta a minha mão de novo. Por favor, meu anjinho, aperta minha mão”, implorará a senhora.

A menina não esboçará qualquer reação para a tristeza de Eva. “Eu tenho uma cirurgia agora. Mais tarde nós conversamos. Está bem? Agora tente se acalmar, não é bom para a Ana que a senhora fique nesse estado. Com licença”, arrematará o neurologista, com dó da jararaca.

A Globo adiou a estreia da inédita Nos Tempos do Imperador para o segundo semestre deste ano. A trama de época está prevista para entrar no ar em agosto. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia da Covid-19.

Saiba tudo que vai acontecer nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros

Ouça “#54 – Vale a pena assistir à reprise de Império?” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Vida da Gente e outras novelas.