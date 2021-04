‘Não estou satisfeito, não entreguei meus objetivos. Temos muito a melhorar no Botafogo’, diz Chamusca

O técnico Marcelo Chamusca expôs seu descontentamento em torno da nova eliminação do Botafogo na temporada de 2021. Em entrevista coletiva após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, neste sábado, o comandante alvinegro fez críticas à dificuldade para logística entre o duelo com o ABC, pela Copa do Brasil, e o Clássico Vovô.

– Gostaria de pontuar uma situação muito inerente. Jogamos quarta-feira pela Copa do Brasil, às 21h30 e marcaram uma partida para 72 horas depois. Sendo que a gente viajou 16 horas. Tivemos que colocar jogadores em campo sem sequer treinar. Não é uma desculpa, mas teria de pontuar isto – afirmou.

Em seguida, Chamusca manifestou seu descontentamento quanto ao Alvinegro.

– Meu trabalho em termos de resultados é ruim, não entreguei meus objetivos. Em algumas partidas, jogamos melhor, mas outras, não fomos tão bem. Hoje (sábado), tivemos muita dificuldade para formatação e o Fluminense somou sinalização. Estou descontente da nossa performance e da atitude, mas disposto a melhorar para colocar uma equipe mais consistente – declarou.

O treinador reconheceu que há muito a melhorar no Alvinegro até a disputa da Série B.

– O time não está pronto. Ainda precisa melhorar em muitos aspectos e vai melhorar. Ninguém está satisfeito, muito menos eu. No Carioca, tivemos jogos e fomos bem, mas não conseguimos transformar em resultado. De qualquer jeito, é muito ruim perder para times com menor investimento – disse.

O Botafogo encerra sua participação na Taça Guanabara na próxima semana, contra o Macaé.