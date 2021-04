‘Não fale comigo’ · .

Gustavo (Leopoldo Pacheco) mostrará todo o seu preconceito em Ti Ti Ti. Julinho (André Arteche) tentará conversar amigavelmente com o empresário e será vítima de um show de homofobia. O marido de Bruna (Giulia Gam) sabe que o rapaz era o verdadeiro namorado de seu filho Osmar (Gustavo Leão) na novela das sete e fará um alerta doloroso: “Nem fale comigo”, exigirá o ricaço.

O embate entre os personagens acontecerá nos próximos capítulos. Como o público já viu, o cabeleireiro se mudou para a mansão dos Sampaio por uma exigência de Marcela (Isis Valverde) e, a contragosto, o pai de Edgar (Caio Castro) aceitou fazer um acordo com a “nora de mentira”.

O empresário topou abrigar o jovem em sua casa, já que a ex-modelo aceitou fingir estar grávida de Osmar. Desde a morte do filho mais novo, o dono da editora GS teme que Bruna não tenha mais vontade de dar continuidade ao seu tratamento contra o câncer. O ricaço acredita que a farsa do neto fará sua mulher ter um incentivo para lutar por sua vida.

Apesar de o patrão de Suzana (Malu Mader) ter estendido a mão ao mineiro, isso não significa que ele esteja de acordo com a exigência da personagem de Isis Valverde. Homofóbico, Gustavo nunca soube lidar com a orientação sexual do herdeiro e rejeita qualquer aproximação de Julinho.

Sentado na sala, o marido de Bruna será abordado pelo cabeleireiro para um rápido bate-papo e cortará a conversa.

“Escuta aqui, garoto. Eu só aceitei que você morasse aqui a pedido da Marcela, mas nós não precisamos ser simpáticos um com outro… Ou melhor, não precisamos nem nos falar. Então, quando nós nos encontrarmos por obrigação como agora, nem fale comigo. Vamos evitar esse constrangimento”, dirá o preconceituoso.

Surpreso, Julinho responderá ao pedido com classe: “Pra mim, não é constrangimento nenhum ser educado. Agora, se o senhor não é assim… É uma pena. Mas da minha parte sempre que a gente se esbarrar, eu vou perguntar como o senhor está. E se o senhor não quiser responder, problema seu. Eu vou continuar sendo bem educado”, finalizará o jovem.

O folhetim que a Globo reprisa à tarde no Vale a Pena Ver de Novo é uma releitura de duas novelas clássicas de Cassiano Gabus Mendes (1929-1993): Ti Ti Ti (1985) e Plumas e Paetês (1980). Originalmente exibida entre julho de 2010 e março de 2011, a trama foi escrita por Maria Adelaide de Amaral e Vincent Villari.

