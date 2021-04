‘Não podemos achar uma partida para jogar toda responsabilidade’

Depois da derrota para o Peñarol na noite dessa quinta-feira, Vagner Mancini garantiu que tem a confiança da diretoria do Corinthians para seguir à frente da equipe.

O técnico também minimizou o peso que o resultado do clássico contra o São Paulo, agendado para o próximo domingo, na Neo Química Arena, pode ter sobre o seu trabalho.

“A gente não pode achar uma partida para querer jogar toda uma responsabilidade. Sabemos o que vem acontecendo, ninguém está livre de pressão (…) Estou tranquilo, tenho o respaldo da diretoria e isso é importante, gera confiança”.

Durante a entrevista coletiva na casa corintiana, Mancini também explicou o motivo de ter mantido Jô e Léo Natel no time, e a opção de ter substituído Luan na etapa final.

“Minha intenção já era mudar no intervalo, mas bati um papo com eles e decidi dar mais um tempinho. A opção de ficar com Jô um pouco mais é porque havíamos feito as alterações de Gustavo e GP”, disse.

“E a retirada do Luan é porque naquele momento entendi que o Luan prendia demais a bola e tornava o time lento. Eu queria um jogo mais rápido, para a velocidade surpreender o Peñarol”, completou.

O Timão, agora, encara o São Paulo no domingo e o Huancayo, no Peru, na quinta, em duelos pelo Campeonato Paulista e pela Copa Sul-Americana.