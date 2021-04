Um dia após vencer o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões, o Manchester City tem mais uma notícia positiva. O meia Kevin De Bruyne renovou com o clube inglês até 2025.

O atleta belga está no Manchester City desde 2015. De acordo com ele, esta longa passagem tem sido importante para seu desenvolvimento individual.

“Eu não poderia estar mais feliz. Desde que entrei na City em 2015, tenho me sentido em casa. Eu amo os torcedores, a minha família está estabelecida aqui em Manchester e meu próprio jogo tem se desenvolvido muito bem”, explicou o jogador.

Aos comentar sobre a renovação, De Bruyne também deu destaque para a sua relação com Pep Guardiola, apontando que o treinador tem ideias semelhantes com as suas.

“Pep e eu vemos o futebol da mesma forma. Ter esse relacionamento com um treinador é muito importante para mim porque os nossos objetivos estão totalmente alinhados e queremos as mesmas coisas”, afirmou.

De Bruyne tem sido um dos principais destaques do Manchester City na temporada. A equipe lidera isoladamente o Campeonato Inglês e sonha com o título inédito da Liga dos Campeões. Para o meia, o time merece os troféus.

“O meu foco agora é garantir que tenhamos um final bem sucedido para a temporada atual. Os nossos resultados e performances até agora têm sido excelentes, mas precisamos ter certeza de que terminaremos a temporada com os títulos que merecemos”, concluiu.