A expulsão de Neymar nos minutos finais da partida contra o Lille segue repercutindo negativamente na França. Segundo as informações divulgadas pelo tradicional jornal L’Equipe, o brasileiro incomodou até companheiros após o cartão vermelho no último fim de semana.

Em reportagem, o diário indica que jogadores do Paris Saint-Germain se irritaram com o fato entendo que o brasileiro ‘não aprendeu com fatos recentes’ e que ‘não sabe controlar as emoções’.

Isso se dá justamente pelo fato de que as expulsões do camisa 10 acontecem sempre nos minutos finais das partidas, constantemente quando é ‘caçado’ em campo e acaba se levantando contra os adversários.

Foi exatamente o que aconteceu no sábado (03), quando foi advertido com os cartões amarelos após rusgas no gramado com o volante Benjamin André e com o zagueiro Tiago Djaló.

Além do duelo contra o Lille, Neymar também foi expulso pelo PSG em partidas contra Bordeaux e Olympique de Marseille (duas vezes).

Ainda segundo o L’Equipe, alguns membros do vestiário parisiense questionaram até uma suposta intencionalidade do brasileiro em força a expulsão para ficar de fora do confronto diante do Strasbourg, equipe de muita imposição física.

Foi justamente contra este adversário que Neymar sofreu uma lesão no pé direito em janeiro de 2019, no Parc des Princes, pela Copa da França.