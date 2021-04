Não sabe o que assistir? Netflix lança modo aleatório para usuários indecisos

Quem nunca abriu a Netflix e ficou na dúvida do que assistir? Sabendo disso, a plataforma de streaming lançou nesta quarta-feira (28) uma ferramenta de modo aleatório para ajudar os indecisos. Com o recurso, o usuário permite que a Netflix escolha de maneira aleatória uma produção para assistir. Será levado em conta o histórico e gosto do consumidor.