“Não se renderam em nenhum momento”; Morinígo congratula entrega dos jogadores diante do Operário, mas liga alerta para sequência da Copa do Brasil

Longe de seus domínios, o Coritiba deu o troco no Operário e venceu o time de Ponta Grossa por 3 a 2, em um jogo eletrizante. Com a vitória, a equipe alviverde garantiu mais R$ 1.7 milhões e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Com gols de Léo Gamalho (2) e Luiz Henrique (praticamente no último lance da partida), o Coxa quebrou um jejum de não avançar duas fases seguidas na competição mais democrática do país desde 2018. Embora tenha levado a vaga para Curitiba, o técnico Gustavo Morínigo fez algumas pontuações durante sua entrevista coletiva: não gostou da falta de profundidade da equipe e o excesso de erros do time; por outro lado, valorizou a entrega de todos.









“O jogo em si não foi bom. Não tivemos muita profundidade. Tivemos opções no primeiro tempo, mas nos equivocamos e tomamos decisões erradas no último passe. Mas valorizo a entrega, valorizo que não se renderam em nenhum momento. Isso é o que não podemos perder nunca”.

“Coisas para corrigir, há muitas. Não jogamos bem, mas é importante ganhar mesmo quando não joga bem. É um torneio muito importante para nós. Luizinho e os demais jogadores, nós trabalhamos o plantel da mesma maneira. Eles têm oportunidade e estão trabalhando bem”, disse o comandante, que terminou o seu discurso parabenizando os atletas que souberam aproveitar mais as oportunidades do que os jogadores do time adversário.

Léo Gamalho foi o destaque do Coritiba contra o Operário. Foto: Divulgação Coritiba



“Cometemos muitos erros. Sem desvalorizar o que fez o Operário que trabalhou bem, mas cometemos erros, não estivemos bem posicionados. Corrigimos um pouco no segundo tempo, a equipe jogou mais em bloco alto, e aproveitamos as oportunidades que tivemos”.

Já classificado para a 3ª fase, o Coritiba agora está em compasso de espera. Isso porque a equipe paranaense terá que esperar um pouco para conhecer o seu próximo adversário, que virá por sorteio após o término de todos os jogos da 2ª fase. Até o momento, além do Coxa, o Corinthians também já carimbou sua vaga. No próximo embate, o Alviverde deve encarar um dos times que estão na Libertadores da América.