Neste domingo (25) Leeds e Manchester United ficaram no 0 a 0 no Elland Road, pela rodada 33 da Premier League, e a partida foi marcada por uma discussão acalorada entre Harry Maguire e Fred. No segundo tempo, o zagueiro chamou o volante brasileiro de ‘idiota do c***’ por conta do seu posicionamento em campo, e o técnico da equipe, Ole Gunnar Solskjaer, tentou colocar panos quentes na situação.

Na entrevista coletiva após o empate, o comandante dos Diabos Vermelhos minimizou o episódio e disse que as palavras proferidas por Maguire ao brasileiro só foram ditas porque todo o grupo de jogadores se cobra muito em campo durante os jogos.

“Temos um grupo que exige muito uns dos outros. O padrão é alto, tanto no treino quanto no jogo, não se trata de ser apenas um cara legal”, começou por dizer.

“Exigimos o máximo esforço. Eu estava muito orgulhoso de como parecíamos fortes. Não pensei que eles (Leeds) ameaçariam a nossa meta no segundo tempo, mas perdemos um pouco do nosso empenho para ganharmos o jogo”, concluiu.

Maguire, por sua vez, também concedeu entrevista à “Sky Sports” após a partida, mas não comentou sobre o episódio com Fred. O defensor se limitou a lamentar pelo empate fora de casa.

“Foi apertado. Tivemoso controle do jogo, mas não atacamos eles. Nós sabíamos como eles jogariam, nossos jogadores de ataque adoram o um contra um, mas hoje não era para ser”, começou por dizer.

“Nós os reduzíamos ao mínimo, fomos sólidos. Simplesmente não conseguimos encontrar essa vantagem. A intensidade estava lá, ambas as equipes estavam tentando jogar da maneira certa”, finalizou.

Com o resultado, o United segue na vice-liderança do Campeonato Inglês, com 67 pontos, 10 atrás do líder Manchester City, enquanto o Leeds é 9º na tabela com 47.