Após o Flamengo vencer o Palmeiras nos pênaltis e conquistar a Supercopa do Brasil, neste domingo, o meio-campista Lucas Paquetá usou as redes sociais para tirar sarro da equipe paulista.

Em sua conta no Twitter, o hoje jogador do Lyon postou mensagem para provocar o Verdão.

“Atualizando que os moleques são f***! E o Palmeiras… Não tem Copinha! Não tem Mundial! E não tem Supercopa!”, escreveu.

Revelado na base rubro-negra, Paquetá foi vendido em 2019 ao Milan, por 38,4 milhões de euros.

O atleta, porém, não se firmou na equipe italiana, e acabou comprado pelo Lyon em setembro do ano passado, por 20 milhões de euros.

Em 2018, ele fez grande Campeonato Brasileiro pelo Mengão, mas acabou sendo vice do certame, que teve justamente o Palmeiras campeão.

