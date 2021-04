‘Não tem desculpas quando não se vê intensidade’

Nesta quarta-feira, o Real Madrid segurou um 0 a 0 com o Liverpool, em Anfield, e se classificou à semifinal da Uefa Champions League com 3 a 1 no placar agregado, graças à boa vitória no jogo de ida, no Alfredo Di Stéfano.

A eliminação nas quartas em uma temporada em que vem sofrendo com lesões de jogadores cruciais como Van Dijk, Henderson e Gomez, além da falta de futebol, geraram críticas de Rio Ferdinand, lendário zagueiro do Manchester United, e Michael Owen, ídolo do Liverpool.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Ferdinand questionou o estilo de pressão constante imposto por Klopp no time desde que chegou, há seis anos.

“Nós fizemos essa pergunta antes do jogo. É por causa do estilo heavy metal de futebol que o Liverpool joga sob o comando de Klopp? Ele está lá há quatro, cinco anos…então é insustentável jogar naquele nível? É a pandemia? São as lesões nos jogadores-chave?”, disse Ferdinand, na BT Sport.

“As palavras que mais usamos antes dessa partida eram intensidade e energia. Nós queremos ver isso do Liverpool. É nisso que o Liverpool baseou seu sucesso sob Jurgen Klopp. Não tem desculpa quando você não vê isso”, disse Owen.

“Você supera lesões, muitas coisas, performances ruins. Mas se você não vê aquela coisa que te faz se mexer, aquela faísca…é tão simples”, completou o ex-atacante.