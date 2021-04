Andre Gabeh, terceiro colocado na primeira edição do Big Brother Brasil, em 2002, não quer saber de entrar em um novo reality. Ao saber que o retorno de No Limite contará com ex-BBBs, ele dispara a resposta que daria caso fosse procurado por J.B. Oliveira, o Boninho. “Não tenho mais idade para isso”, diverte-se. O artista atualmente tem 46 anos.

A Globo divulgará a lista oficial de participantes do No Limite ainda neste mês. Como um pré-requisito para competir nessa temporada da atração é já ter disputado alguma das 21 edições do BBB, nomes de ex-participantes passaram a ser especulados na imprensa.

Gabeh revela que nem pensa em entrar em um jogo de estratégia e disputa em que é necessário sobreviver. “Não tenho o espírito do programa”, observa ele, em entrevista ao ..

A resposta sincera mostra a personalidade divertida que o levou para a final do BBB1. Engraçado e performático, o cantor, artista plástico e escritor foi pego de surpresa com o anúncio da reprise do reality no Viva: “Eu não esperava”.

Andre Gabeh sendo entrevistado por Marisa Orth ao entrar no BBB1 (Foto: Reprodução/TV Globo)

Rever sua participação na competição será uma oportunidade de relembrar os bons momentos que viveu na TV. “Minhas cenas favoritas sempre repetem nos programas anuais de memória do BBB”, destaca.

Do confinamento, ele revela que deseja ver tudo, sem exceção. “O programa já tem 19 anos (risos). Não tenho mais problemas com nada que eu lembre”, diz.

Se a reprise trouxer um cancelamento tardio, o artista confessa estar preparado. “Eram outros tempos com outras informações. Não sabíamos o quanto seríamos vistos”, explica.

Participar do BBB1 não fez Gabeh mudar sua vida financeira radicalmente. Ele admite que seus lucros não se comparam aos de ex-BBBs que viraram fenômenos com a fama. “Eu não ganhei o suficiente para investir. Paguei contas, me diverti um pouco e segui trabalhando”, declara.

Por outro lado, ele diz que ganhou “bênçãos”. É como ele define as amizades que conquistou no reality. “Cris [Mota] e Vanessa [Pascale] são minhas irmãs amadas. E adoro a Leka [Begliomini] e a Xaiane [Dantas], que viraram amigas queridas”, lista.

Ex-BBB e escritor

Por causa do trabalho como escritor, o ex-BBB não consegue acompanhar a atual edição do BBB. Ele é autor de Suburbinho 1 e 2, Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Macumba e Macumba – Contos Atabáquicos de Amor, Fé e Riso. Também publicou livros infantis, como Amora Gaia, Terezinha e Seus Carrinhos Divertidos e Bené e Bizum Visitam a Terra-Mãe.

“Eu amo crianças. Amo meus sobrinhos e afilhados. Quis escrever para as crianças porque seria uma oportunidade de poder ilustrar livremente e entrar em contato com um público que amo tanto”, comenta.

Seu mais recente trabalho é a obra Amores Confinados, do qual é coautor. “Foi feito durante a pandemia em sistema de vaquinha virtual e será lançado em breve”, comemora. Os responsáveis pelo título criaram um financiamento coletivo para produzir o produto. A meta a ser arrecadada era de R$ 16 mil. O grupo de autores conseguiu R$ 18 mil.

Apesar dos temores que a pandemia trouxe, Gabeh analisa que o período levantou uma questão importante para a saúde mental da população. “As pessoas passaram a consumir mais literatura nesses tempos em que a arte é tão importante”, agradece.

As duas primeiras edições do Big Brother Brasil serão reprisadas no Viva a partir do mês que vem. O BBB1 chega ao canal pago em 11 de maio. Já a segunda edição será transmitida assim que a primeira acabar. As duas também serão disponibilizadas no Globoplay.

Veja vídeos de Andre Gabeh no BBB1: